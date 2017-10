VIDEO: Prichádza nový dokument o zosnulom frontmanovi skupiny INXS

V roku 1960 sa narodil Michael Hutchence. Bol bol austrálsky hudobník a spevák skupiny INXS. Po svetovom turné ho našli mŕtveho v hoteli Ritz-Carlton v Sydney. Jeho smrť nie je jasná dodnes, na mieste činu sa našiel opasok, ktorý znamenal že sa Hutchence obesil. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 7. októbra (TASR) - Nový dokumentárny film o posledných chvíľach života frontmana austrálskej rockovej skupiny INXS Michaela Hutchencea odhalil, že spevák v noc, keď spáchal samovraždu, sformuloval svoje posledné myšlienky do krátkeho lyrického textu. Informovala o tom v noci na dnes spravodajská stanica Sky News.37-ročného hudobníka našli 22. novembra 1997 obeseného v jeho hotelovej izbe v Sydney. Hutchence bol v inkriminovanom čase deprimovaný zo svojho rodinného života a pod vplyvom alkoholu a drog.Deväťveršová báseň je napísaná na žltom notesovom papieri, objavenom v hotelovom apartmáne. Jej slová odrážajú Hutchenceov vnútorný nepokoj.Filmový dokument s názvom "Michael Hutchence: The Last Rockstar", ktorý bude mať premiéru tento mesiac na austrálskej televíznej stanici Seven Network, ponúka pohľad do súkromného sveta zosnulého umelca. Film sa zameriava na jeho kariéru, vzťahy so ženami, ako aj kolegami zo skupiny.Dielo poskytuje množstvo rozhovorov, dosiaľ nezverejnených fotografií a videozáberov. Diskutované sú tu aj dôsledky jeho straty chute a čuchu po útoku taxikára v Kodani z roku 1992.hovorí v dokumentárnom filme jeho bývalý kolega z INXS Andrew Farriss.Skupina INXS vznikla v roku 1977, pričom v 80. a 90. rokoch bola jednou z najpoprednejších rockových kapiel sveta. Za jej úspechom stálo okrem iného aj Hutchenceove charizmatické vystupovanie. Hoci skupina po jeho smrti obnovila činnosť a vystriedala niekoľko spevákov, v roku 2012 sa definitívne rozpadla.