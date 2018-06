Raši: Priority musíme zadefinovať tak, aby odrážali potreby regiónu

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 14. júna (TASR) – Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) otvoril dialóg s odborníkmi z akademického a podnikateľského prostredia, z tretieho sektora aj samospráv, ktorého cieľom je čo najlepšie zadefinovať eurofondové priority Slovenska po roku 2020. Médiá o tom vo štvrtok informoval odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Raši verí, že rokovania s Európskou komisiou (EK) skončia pred voľbami do europarlamentu v máji 2019.uviedol vicepremiér na zasadnutí pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+.Ďalej povedal, že SR chce, aby EK v novom legislatívnom balíku čo najviac zjednodušila podmienky čerpania eurofondov.vyhlásil s tým, že aj národnej úrovni sú v príprave ďalšie opatrenia.Konkretizoval, že na jeseň sa plánuje predloženie návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý by ho mal zjednodušiť na úroveň smerníc EÚ. V minulom programovom období obstarávania trvali v priemere 29 mesiacov, zatiaľ čo v iných krajinách to bolo menej ako polovica, uviedol Raši.EK navrhuje vo väčšej miere financovať oblasti, ako výskum a inovácie, mládež, digitálne hospodárstvo, riadenie hraníc, bezpečnosť a obrana. Na tradičné politiky ako spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti má byť vyčlenených menej prostriedkov. Majú sa však zmodernizovať tak, aby napriek menšiemu objemu financií naďalej dosahovali potrebné výsledky, uzavrel odbor.