Rast cien bytov na Slovensku sa spomalil, ceny domov stúpali

Bratislava 2. augusta (TASR) – Priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku v 2. štvrťroku 2017 vzrástla na 1369 eur za štvorcový meter (m2). Oproti predchádzajúcemu kvartálu tak stúpla o 2,8 % a medziročne o 7 %. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Trh s bývaním sa mierne spomalil.konštatovali analytici NBS.Poukázali na to, že od posledného štvrťroka 2016 sa rast priemernej ceny bytov začal medzi kvartálmi spomaľovať, kým zvyšovanie priemernej ceny domov sa začalo zrýchľovať. Týmto sa podľa nich začali postupne zatvárať nožnice medzi priemernou cenou bytov a domov.Priemerná cena bytov sa od apríla do júna oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 1,1 % a priemerná cena domov o 3,4 %.zdôvodnili analytici.K spomaleniu vývoja agregovanej ceny bytov medzikvartálne do značnej miery prispelo zníženie priemernej ceny jednoizbových (o 1,1 %) a päťizbových (o 1,6 %) bytov. Najviac sa zvýšila priemerná cena trojizbových bytov, a to o 2 %. Medziročne ceny jednoizbových a dvojizbových bytov zaznamenali dvojciferné rasty, ale podstatne nižšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. Ceny rodinných domov aj priestrannejších rodinných víl sa zvýšili výraznejšie než v predošlom kvartáli. Medziročne vzrástla priemerná cena rodinných domov o 3,1 % a v prípade rodinných víl o 10 %.V 2. štvrťroku sa zvýšila priemerná cena bývania vo všetkých regiónoch. Medziročne najvýraznejšie rástla v Trenčianskom (o 15,9 %) a najmenej v Banskobystrickom (o 4,6 %) kraji.priblížila centrálna banka.Agregovaná priemerná cena bývania je v súčasnosti ešte takmer 12 % pod jej historickým maximom. K dosiahnutiu historického vrcholu z polovice roka 2008 chýbajú aktuálnej priemernej cene bytov podľa analytikov už len zhruba 2 %, kým priemernej cene domov ešte okolo 12 %. Priemerné ceny väčších, štvorizbových a päťizbových bytov dosahujú už dnes ich historické maximum.NBS zároveň upozornila, že v 2. štvrťroku sa mierne zhoršila dostupnosť bývania.vysvetlila.Aktuálne je potrebné vynaložiť na splatenie priemerného bývania s rozlohou 60 m2 približne 78 priemerných hrubých mesačných miezd. Z hrubého príjmu si možno zaobstarať v priemere od 0,73 m2 obytnej plochy v Bratislavskom kraji až po zhruba 1,4 m2 v Nitrianskom kraji.očakáva národná banka.