Rast cien nehnuteľností na Slovensku sa v 2. štvrťroku spomalil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Ceny bytov v 2. štvrťroku 2017 medziročne vzrástli, no oproti prvým trom mesiacom tohto roka sa ich vývoj spomalil. Upozornil na to portál Nehnuteľnosti.sk. Najbližšie obdobie podľa neho ukáže, či trh dokázal spomaliť rast cien bez výrazného prepadu obchodnej aktivity.Priemerné absolútne ceny dvojizbových bytov zaznamenali vo všetkých krajských mestách medziročný nárast. V Bratislave o 4,05 %, v Košiciach o 7,26 % a v ostatných mestách v priemere o 8,27 %. Medzikvartálna zmena však už podľa portálu odráža spomalenie rastu cien bytov. Toto spomalenie medzi prvým a druhým štvrťrokom predstavuje v Bratislave zvýšenie cien v priemere o 2,08 %, v Košiciach o 3,44 % a v ostatných mestách o 0,82 %.Najvýraznejšie rástli ceny dvojizbových bytov v treťom bratislavskom obvode, a to v priemere o 6 % a v okrese Košice III o 7 %. V treťom obvode Bratislavy sa cena starších dvojizbových bytov zvýšila medzikvartálne v priemere o 8000 eur. Opačne sa vyvíjali ceny takýchto bytov v Starom Meste, keď klesli o 2000 eur. Najvyššie ceny si držia dvojizbové byty v prvom bratislavskom obvode, na úrovni 2800 eur za m2, nasledované tretím obvodom s cenou 2300 eur za m2. V celoslovenskom meradle sú po Bratislave najdrahšie byty s dvoma izbami v okresoch Košice a Trnava.Aj priemerné absolútne ceny trojizbových bytov zaznamenali vo všetkých krajských mestách medziročný nárast – v Bratislave v priemere o 2,14 %, v Košiciach o 7,92 % a v ostatných mestách o 9,81 %. Medzištvrťročne sa však ich rast spomalil, ceny išli nahor v priemere o 2,03 % v okrese Bratislava, v Košiciach o 5,7 % a v ostatných mestách len o 3,77 %.Najvyšší nárast cien dosiahli trojizbové byty v okrese Košice III, ktoré sú oproti 1. štvrťroku drahšie o približne 7000 eur v priemernej absolútnej cene. Ich hodnota tak stúpla na 88.000 eur. V priemere sa dá trojizbový byt v Košiciach kúpiť za 90- až 100.000 eur, zatiaľ čo v Bratislave I stojí 258.000 eur.Portál tiež poukázal na to, že v segmente rodinných domov bolo po miernom raste cien v roku 2016 pozorované skôr ustálenie cenovej hladiny.konštatoval.Ako nedávno informoval Štatistický úrad SR, výstavba bytov sa v prvom štvrťroku 2017 znížila. Analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík vidí viacero príčin.vysvetlil.V nasledujúcom štvrťroku očakáva analytik osciláciu okolo dosiahnutých cien a schladenie aktivít na trhu s nehnuteľnosťami počas leta.predpovedá.