Rast cien ropy tlačí na farmárov, americkým výrazne klesol zisk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Paríž 19. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenávajú v poslednom období výrazný rast. V tomto týždni sa dostali na nové 3,5-ročné maximum, pričom cena ropnej zmesi Brent prekonala 80 USD (67,91 eura) za barel (159 litrov). To ešte viac komplikuje už aj tak nepriaznivú situáciu farmárov vo svete, keďže do ich príjmov už skôr negatívne zasiahli nízke ceny agrokomodít.Farmári od Spojených štátov cez Brazíliu, Rusko až po krajiny Európskej únie sledujú, ako im rastúce ceny ropy, a tým pohonných látok, stláčajú zisk. Americké ministerstvo poľnohospodárstva očakáva, že v roku 2018 vynaložia tamojší farmári na energie zhruba o 8 % viac financií než v roku 2017. Navyše, vysoké úrody v minulých rokoch spôsobili, že ceny potravín ako kukurica, pšenica a sója išli nadol.Podľa analytikov zaznamenáva americký agrosektor v súčasnom období finančný stres, aký neevidoval minimálne poslednú dekádu. Od roku 2013 klesli jeho zisky zhruba o 55 % a za rok 2018 sa počíta s ďalším poklesom o vyše 8 %.Ceny pohonných látok rastú aj v iných oblastiach. V Rusku sú ceny palív pre tamojších farmárov zhruba o 50 % vyššie než v rovnakom období minulého roka, povedal pre agentúru Reuters šéf Ruskej únie pre obilie Arkadij Zločevskij.Podobne v Brazílii zápasia s vyššími nákladmi, keďže cena nafty tam vzrástla od júla minulého roka o 43 %. Mnohí uviedli, že musia šetriť na starostlivosti o pôdu, prípadne sú nútení zamestnávať menej ľudí alebo odkladať investičné plány.Náklady rastú aj poľnohospodárom v Európe. Podľa zástupcov francúzskych producentov obilia sa rastúce ceny ropy podľa všetkého odrazia na cene hnojív a výrobkov na ochranu plodín.Americkým farmárom navyše situáciu zhoršuje aj politika Washingtonu, najmä kroky administratívy voči Číne. Tá je kľúčovým odberateľom amerických agrokomodít. Po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na dovoz ocele a hliníka dovozné clá, ktoré sa dotkli aj Číny, Peking oznámil, že zavedie clá na dovoz viacerých výrobkov z USA, medzi nimi agroproduktov.Napätie medzi Washingtonom a Pekingom prispelo k tomu, že tento týždeň boli zrušené objednávky na americkú sóju v objeme približne 1 milión ton. Pre napätie v obchodných vzťahoch USA a Číny, ako aj lacné dodávky z Brazílie sú americké komodity pre kupcov menej atraktívne. Americké ministerstvo poľnohospodárstva neuviedlo, ktorí kupci objednávky zrušili, väčšina exportu sóje z USA však smeruje do Číny.