Reakcie politikov na skončenie T. Gašpara vo funkcii

Bratislava 17. apríla (TASR) - Odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara je minimum, vláda musí začať pracovať. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska po tom, ako premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) oznámil, že sa s Gašparom dohodli na jeho odchode z funkcie k 31. máju."Privítal som, že premiér sa rozhodol začať robiť poriadky v rezorte vnútra osobne. Avizovaný odchod policajného prezidenta Gašpara ku koncu mája považujem za nevyhnutnú podmienku, aby sa vláda Petra Pellegriniho mohla pokúsiť upokojiť situáciu v spoločnosti," napísal na sociálnej sieti prezident. Gašpar podľa Kisku premeškal všetky "ako-tak dôstojné príležitosti odísť".Hlava štátu zdôrazňuje dôležitosť výberu osoby nového ministra vnútra. "Od ráznosti krokov v rezorte vnútra, od schopnosti presadiť do vedenia polície dôveryhodných ľudí závisí dôveryhodnosť celej vlády," vysvetlil. Nový minister musí podľa Kisku posilniť garancie nezávislosti a nestrannosti vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, aj množstva nevyriešených káuz."Mesiac po menovaní vlády je už naozaj najvyšší čas prevziať zodpovednosť, pohnúť sa ďalej a riešiť nakopené problémy. Ľudia očakávajú jasné signály, že politici ich nespokojnosť, rozhorčenie a príčiny nedôvery v štát pochopili," uzavrel prezident.Koaličný Most-Híd považuje rozhodnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) za konštruktívne. Ním zvolený krok označila vládna strana za potrebný."Ide o krok, ktorý bol potrebný aj v záujme nápravy pokriveného obrazu Policajného zboru," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Koniec policajného prezidenta Tibora Gašpara je veľké víťazstvo ľudí vytrvalo požadujúcich jeho odchod. Uviedol to predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorému sa však nepozdáva naťahovanie času do konca mája."Zbytočné naťahovanie času do konca mája považujeme za zbytočné zahrávanie sa s dôveryhodnosťou polície. Tibor Gašpar je škodnou policajného zboru a preto by v ňom nemal zostať už ani minútu," doplnil Matovič.Policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. Na odchode sa s Gašparom dohodli v záujme upokojenia situácie.