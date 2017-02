Recitátori z Nitry môžu podávať prihlášky na Hviezdoslavov Kubín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 13. februára (TASR) – Záujemcovia z Nitrianskeho kraja môžu v priebehu februára podávať prihlášky na 63. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Táto postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel je považovaná za vrcholné podujatie tohto druhu na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je prezentovanie umeleckej úrovne a výsledkov činnosti amatérskych recitátorov, recitačných kolektívov a divadiel poézie.Ako informovalo Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre, uzávierka prihlášok záujemcov z okresu Nitra je už dnes, 13. februára, recitátori z Vrábeľ sa musia prihlásiť do 16. februára. Do 28. februára môžu podať prihlášku účastníci z okresu Zlaté Moravce a do 1. marca záujemcovia z okresu Šaľa. Hviezdoslavovo Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku. Pre veľký záujem je členená do viacerých kôl. Prvým sú triedne prehliadky, po ktorých nasledujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do obvodných a neskôr do okresných a krajských kôl.Tí najlepší účastníci potom prednášajú úryvky z poézie a prózy na celoštátnej súťaži. Vybraní účastníci celoslovenského kola sa neskôr zúčastňujú aj na ďalších umeleckých podujatiach, napríklad na Scénickej žatve v Martine, na Kremnických gagoch v Kremnici či na Medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziříčí v Českej republike. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.