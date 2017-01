Regiojet kritizuje ZSSK: Nemá sa vyhovárať a má začať s úpravami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) by sa nemala vyhovárať na to, že ju RegioJet akokoľvek blokuje a mala sa okamžite pustiť do úpravy cestovného poriadku. Vyhlásil to hovorca súkromného dopravcu RegioJet Aleš Ondrůj, čím reagoval na štvrtkové (12. 1.) vyjadrenie štátnej ZSSK. Podľa ZSSK síce RegioJet potvrdil ukončenie prevádzky svojich vlakov na trase Bratislava - Košice na konci januára, ale neuvoľnil trasu s časovými polohami týchto spojov, ktorú mal objednanú aj na ďalšie obdobie.zdôraznil Ondrůj.Štátna ZSSK by tak podľa neho určite nemala na nič vyčkávať a mala by robiť všetko pre to, aby bola pripravená od 1. februára upraviť svoj cestovný poriadok tak, aby obslúžila cestujúcich aj v ďalších mestách, nielen vo veľkých lukratívnych zastávkach.vysvetlil hovorca. ZSSK pritom nie je podľa neho nijako viazaná na kapacitu trasy, ktorú má pridelenú RegioJet a môže realizovať všetky potrebné postupy.