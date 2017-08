Remišová: R. Ficovi sa čudujem, že si nespraví vo vláde poriadok

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. augusta (TASR) – Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) sa čuduje premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), že si nevie spraviť poriadok vo vláde. Uviedla to na margo aktuálnej koaličnej krízy. Podľa jej slov sa predsedovia koaličných strán správajú ako malí chlapci.uviedla Remišová. Pripomenula, že Fico dovolil Andrejovi Dankovi (SNS) zneužívať školstvo a vedecké inštitúcie na pochybné rozdeľovanie eurofondov.Vládna koalícia v posledných dňoch riešila krízu, ktorá vypukla po tom, čo Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy.Následne sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd na doteraz poslednom rokovaní Koaličnej rady zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny.Po tejto zhode sa dostali cez médiá von požiadavky SNS. Odkazovanie cez médiá kritizovali viacerí predstavitelia koalície. Medzi požiadavkami SNS je napríklad 13. a 14. plat, zavedenie štátnych aeroliniek, podpora kúpeľníctva, ale aj to, aby sa ministri nevyjadrovali k práci kolegov.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Tí to odmietajú. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.Koaličná rada sa mala dnes opäť zísť. Napokon sa však neuskutoční, keďže došlo k vzájomným konzultáciám lídrov, a teda rokovanie Koaličnej rady už nie je potrebné.