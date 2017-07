Renovácia škôl a podpora utečencov v Libanone Foto: Habitat for Humanity International Foto: Habitat for Humanity International

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút/Bratislava - 25. júla (OTS) - Nadácia Habitat for Humanity, s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid, iniciovala renováciu základných a stredných škôl pre deti z utečeneckých komunít v Libanone. Tento projekt pomôže takmer 2500 deťom vo veku od 6 do 18 rokov.Podľa zdrojov UNRWA, z celkového počtu 150 000 detí z utečeneckých komunít v školopovinnom veku až 14 000 nechodí do školy. Hlavnými dôvodmi sú veľká vzdialenosť medzi bydliskami a najbližšími školami, ako aj nepriaznivé podmienky týkajúce sa hygieny a vybavenia tried v školských zariadeniach. V posledných rokoch sa dopyt po štátnych školách v krajine zvyšoval, avšak libanonský systém verejného vzdelávania má maximálnu kapacitu iba 275 000 detí. Po príchode vysídlených sýrskych rodín a nutnosti zapísania detí z utečeneckých komunít do formálneho vzdelávania sa tlak na tieto vzdelávacie inštitúcie ešte zvýšil a nastalo preťaženie existujúcej vzdelávacej infraštruktúry.Habitat for Humanity uskutočnil v roku 2016 prieskum škôl v okolí Bejrútu, oblasti Mount Lebanon a Severného Libanonu, ktorý ukázal, že mnohé budovy nespĺňajú ani základné štandardy.Libanon zápasí s nedostatkom verejných prostriedkov na renováciu škôl, a tak je tento druh práce ponechaný rozvojovým organizáciám a agentúram. V súčasnosti Habitat for Humanity renovuje a stavia potrebné zariadenia pre šesť škôl v Bejrúte, Aley, Chouf a Burj Hammoud. Od septembra 2017 sa z týchto zrekonštruovaných škôl bude môcť tešiť minimálne 2400 detí vo veku od 6 do 18 rokov. Habitat for Humanity v rámci tohto projektu rozširuje školské budovy, renovuje priestory na umývanie a toalety, opravuje triedy a spoločné priestory a v prípade potreby postaví aj nové strechy a osadí dvere.” hovorí riaditeľ Habitat for Humanity Libanon. „Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Slovenskej rozvojovej agentúry SlovakAid.,” hovorí, riaditeľka SlovakAid. „.”Od roku 2006 sa Habitat for Humanity angažuje v palestínskych utečeneckých táboroch, kde poskytuje pitnú vodu a vytvára lepšie hygienické zariadenia. Od roku 2015 Habitat for Humanity spolupracuje so siedmimi školami v oblasti Mount Lebanon a v Severnom Libanone na zlepšovaní hygienických systémov. Začiatkom tohto roku Habitat for Humanity spustil podobný projekt s cieľom obnovy a modernizácie ôsmich škôl v Jordánsku. Aj tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore SlovakAid.