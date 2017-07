Republikáni v Senáte odložili hlasovanie o zdravotnej reforme

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Washington 16. júla (TASR) - Vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell v noci dnes oznámil, že odkladá hlasovanie o návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý má nahradiť doteraz platnú tzv. Obamacare. Informovala o tom agentúra AP.Hlasovanie bolo naplánované na budúci týždeň. Senátor John McCain však podstúpil v piatok operáciu na odstránenie krvnej zrazeniny nad ľavým okom a v sobotu oznámil, že v štáte Arizona sa bude zotavovať ešte aj na budúci týždeň.Republikáni majú v Senáte tesnú väčšinu (52:48). Ako uviedla televízia CNN, McConnell potrebuje 50 z 52 hlasov republikánov. Dvaja republikánski senátori však už avizovali, že návrh nepodporia. V prípade straty ešte jedného hlasu by tak bol návrh zmietnutý zo stola. Opoziční demokrati a nezávislí jednoznačne vyhlásili, že návrh nepodporia.Niektorí analytici upozornili, že nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov. Nový návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Vlastný návrh zákona o reforme zdravotníctva schválila Snemovňa reprezentantov ako náhradu za Obamacare ešte v máji tohto roka. Ide o doteraz najväčšie Trumpovo legislatívne víťazstvo, hoci návrh čaká ešte schvaľovanie v Senáte.