Rezort diplomacie odporúča Slovákom zvážiť cestu do Manchestru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Rezort diplomacie odporúča Slovákom odložiť cestu do britského Manchestru, ktorým v noci nadnes otriasol výbuch. Dočasne je tam zrušené vlakové spojenie so stanicou Victoria.informuje na svojom webe ministerstvo.Incident v Manchestri, kde došlo v noci nadnes k explózii na popovom koncerte, si podľa polície vyžiadal najmenej 22 mŕtvych a približne 60 zranených. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR zatiaľ nedisponuje informáciami, že by medzi obeťami výbuchu mali byť Slováci.