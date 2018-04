Rezort financií: Rozsudok v spore s Achmeou získal prestížne ocenenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. apríla (TASR) – Slovenská republika získala za rozsudok v spore s holandskou spoločnosťou Achmea ocenenie medzinárodného právneho portálu Global Arbitration Review. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR. Podľa neho je rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) v medzinárodnej právnickej komunite považovaný za prelomový v histórii medzinárodných investičných arbitráží.zhodnotilo v tlačovej správe ministerstvo.Súdny verdikt vytvoril zásadný precedens, keď postavil investičnú arbitráž vedenú podľa bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ mimo pravidiel EÚ, zdôraznilo MF.uviedol rezort.Rozhodnutie a zmeny, ktoré na základe rozsudku nastanú, by mali podľa ministerstva viesť k tomu, že sa spory medzi zahraničnými investormi a štátom vrátia na súdy členských štátov. Vytvára sa tým priestor na rôzne reformy v súdnictve, ktoré by mali viesť k získaniu dôveryhodnosti zo strany cezhraničných investorov.MF zastupovalo a zastupuje SR v spore s Achmeou vo všetkých arbitrážnych, súdnych, ako aj administratívnych konaniach od roku 2008. Súdny dvor nedávno rozhodol v dlhoročnom spore v prospech Slovenska, ktoré tak zrejme nebude musieť zaplatiť holandskej spoločnosti viac ako 22 miliónov eur.Uvedené milióny sú kompenzáciou škody, ktoré žiadala Achmea od Slovenska, tá jej mala vzniknúť v dôsledku takzvaného zákazu zisku pre zdravotné poisťovne za prvej vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Po verdikte Súdneho dvora EÚ by malo dôjsť k zrušeniu arbitrážneho rozhodnutia v konaní pred nemeckým Najvyšším súdom.