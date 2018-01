Rezort hospodárstva: Investičná pomoc podporí vznik pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Investičná pomoc vo výške 10,06 milióna eur podporí vytvorenie 1147 nových pracovných miest v piatich spoločnostiach, ktoré zrealizujú investičné zámery v hodnote 69,49 milióna eur. Vyplýva to z návrhov na poskytnutie investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré by v stredu (24.1.) mal prerokovať a schváliť vládny kabinet.Pankl Automotive Slovakia, s.r.o., Topoľčany požaduje na zriadenie vysoko výkonného centra pre výrobu krytov na prevodovky a motory v Topoľčanoch poskytnutie investičnej pomoci v hodnote 1,55 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Realizácia investičného zámeru s investíciou v nominálnej výške 12,07 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2019. V priamej súvislosti so zámerom prijímateľ do konca roku 2021 vytvorí 120 nových pracovných miest.Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o., žiada na výstavbu novej výrobnej haly a rozšírenie priemyselného podniku zameraného na výrobu gumových tesnení v Považskej Bystrici poskytnutie investičnej pomoci 1,95 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Realizácia zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi vo výške 19,17 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2019. V priamej súvislosti so zámerom firma vytvorí 150 nových pracovných miest do konca roka 2020.Spoločnosť Röchling Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava požaduje na vybudovanie nového podniku na výrobu plastových automobilových komponentov v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu v hodnote 1,05 milióna eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom v hodnote 16,87 milióna eur prijímateľ vytvorí 77 nových pracovných miest do konca roku 2020.ZF Slovakia, a.s., žiada na rozšírenie existujúcej výroby konvenčných tlmičov a rozšírenie výroby o nové adaptívne tlmiče vo výrobnej lokalite Levice investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 4,25 milióna eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom v hodnote 17 miliónov eur prijímateľ do konca roku 2022 vytvorí 750 nových pracovných miest.Optotune Slovakia, s.r.o., požaduje na založenie inovatívneho technologického centra v Trnave investičnú pomoc 1,26 milióna eur vo forme príspevku na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, vo forme úľavy na dani z príjmu a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. Realizácia zámeru s investíciou v nominálnej výške 0,52 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2019. Oprávnené mzdové náklady sú vo výške 3,86 milióna eur. V priamej súvislosti so zámerom žiadateľ vytvorí 50 nových pracovných miest do konca roku 2021.