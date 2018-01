Rezort hospodárstva odstúpil od MEMORANDA s EUROPEAN URANIUM RESOURCES

Na archívnej snímke Peter Žiga Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR odstúpilo od Memoranda o porozumení v energetickom sektore so spoločnosťou European Uranium Resources z konca roka 2012. Informoval o tom v utorok šéf MH SR Peter Žiga po stretnutí s primátorom mesta Košice Richardom Rašim (obaja Smer-SD).Pripomenul, že ešte v novembri minulého roka požiadal primátor ministra o zrušenie tohto memoranda, čím by nadviazali na spoločné a zásadné aktivity proti ťažbe uránu pri Košiciach.V prípade memoranda išlo podľa Žigu o právne nezáväzný dokument, ktorý ministerstvo hospodárstva aj pre zásadné zmeny zákonov v súvislosti so zákazom ťažby rádioaktívnych látok dlhodobo považovalo za bezpredmetné a nevykonateľné.informoval ďalej minister.Raši rozhodnutie MH SR privítal.dodal primátor Košíc.Formálne odstúpenie od memoranda podľa ministra hospodárstva prispeje k tomu, aby sa táto téma úplne zbytočne a nezmyselne prestala politicky zneužívať a zneisťovať verejnosť.zdôraznil Žiga.Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi rezortom hospodárstva a firmou European Uranium Resources podpísal v decembri 2012 exminister hospodárstva Tomáš Malatinský a týkalo sa potenciálneho využitia ložiska v lokalite Kurišková-Jahodná.Súčasný minister hospodárstva Peter Žiga dodal, že sa v minulosti jasne postavil proti ťažbe uránu pri Košiciach. Pripomenul, že v roku 2014 ako minister životného prostredia, spolu s primátorom Košíc a poslancom Národnej rady SR Richardom Rašim, presadil zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov, a teda aj uránu bez súhlasu obyvateľov v referende. Rezort životného prostredia pod jeho vedením po 10 rokoch nesúhlasil s predĺžením prieskumného územia Kurišková-Jahodná.