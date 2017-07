Rezort hospodárstva: Strane SaS v skutočnosti o baníkov vôbec nejde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júla (TASR) - Je nemiestne a tragikomické spájať budúcnosť baníkov a regiónu len so železničným spojením do jednej z automobiliek, ktorá zatiaľ ani nezačala výrobu. Uviedol to dnes Michal Dzurjanin z odboru komunikácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR v reakcii na dnešný brífing strany SaS.Podľa Dzurjanina v skutočnosti strane SaS o baníkov vôbec nejde, tému len politicky zneužíva v predvolenej kampani.upozornil Dzurjanin.Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti s pripravovanými zmenami v energetike podľa neho v tejto chvíli pripúšťa diskusiu o skrátení termínu podpory ťažby uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme skôr, ako je schválený termín v roku 2030.upozornil Dzurjanin.Pripomenul zároveň, že MH SR dlhodobo a seriózne hovorí o potrebných alternatívach pre baníkov, ako je príchod nových investorov a pracovných príležitostí na primerane ohodnotenú prácu.doplnil Dzurjanin.Ministerstvo hospodárstva SR súčasne podľa Dzurjanina zdôrazňuje, že očakáva konštruktívne návrhy riešenia a ďalšieho postupu najmä zo strany zamestnávateľa, teda spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).Predseda SaS Richard Sulík, za účasti poslancov Národnej rady SR Karla Galeka a Renáty Kaščákovej (kandidátky SaS na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja), dnes na brífingu uviedol, že slovenská vláda nerieši problémy baníkov, ale majiteľov baní. SaS ponúka hornej Nitre budúcnosť "nad zemou" - pre zamestnanie baníkov v automobilke v Nitre navrhuje železničné spojenie z Prievidze do Nitry tzv. Jaguar Expres.V 70 km vzdialenej Nitre vzniká však podľa slov predsedu SaS nový veľký zamestnávateľ Jaguar Land Rover (JLR), ktorý nemá dostatok zamestnancov.dodal Sulík.Podľa Galeka, tímlídra SaS pre energetiku, súčasné vlakové spojenie z Prievidze do Nitry trvá priemerne dve hodiny a má 26 zastávok.doplnil Galek.