Rezort práce zanalyzuje vplyv digitalizácie na pracovný trh

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - Automatizácia a digitalizácia výroby môže ohroziť pracovné miesta aj na Slovensku. Ministerstvo práce sa chce touto problematikou viac zaoberať. Pripravuje národnú analýzu. Na základe jej výsledkov následne plánuje prijímať opatrenia. Podobnú analýzu už vypracovala aj Česká republika.uviedol pre TASR hovorca rezortu práce Michal Stuška.Rôzne štúdie a analýzy predpovedajú negatívne aj pozitívne vplyvy digitalizácie na trh práce. Zo štúdie personálnej spoločnosti Manpower Group vyplýva, že až 45 % pracovných úloh, za ktoré sú dnes ľudia platení, by sa mohlo automatizovať pomocou súčasných technológií a automatizácia môže nahradiť 5 % pracovných pozícií. Štúdia je však optimistická a z viac než 18.000 podnikov v 43 krajinách až 62 % neočakáva, že by mali digitálne technológie vplyv na počet zamestnancov počas budúcich 20 rokov. Firmy však budú potrebovať zručných ľudí.ukázala štúdia Manpoweru. Menej optimistická je štúdia OECD, podľa ktorej môže byť v dôsledku technologických zmien ohrozených 12 % pracovných miest. Chýbajú však presné prognózy pre jednotlivé krajiny a odvetvia.Na technologický "boom" sa však krajiny vrátane Slovenska pripravujú.skonštatoval Stuška.Podľa ministerstva je potrebné definovať, aké povolania zaniknú, a, naopak, vzniknú, tiež i to, ktoré zručnosti a znalosti už nebude treba, lebo ich zvládnu roboty a počítačové systémy, a ktoré, naopak, musia pracujúci získať, aby tie nové technológie mohli ovládať.doplnil Stuška.Rezort práce počíta aj s tým, že technologický vývoj prináša napríklad nové formy pracovnoprávnych vzťahov, ako sú napríklad práca "na zavolanie", "hromadná práca" alebo "zdieľaná ekonomika", ktoré si vyžadujú väčšiu flexibilitu zo strany zamestnávateľov.tvrdí ministerstvo.Slovensko sa s ostatnými krajinami EÚ podľa slov Stušku v súčasnosti nachádza vo fáze analyzovania situácie.dodal Stuška.