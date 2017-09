Rezort vnútra sa vyjadril k falošným policajným písomnostiam

Na snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – V poslednom období sa objavilo viac falošných policajných písomností, ktoré politici zneužívajú v politickom boji. Policajný zbor SR to uviedol v dnešnom písomnom stanovisku. Reagoval ním na utorňajšie (12.9.) vyjadrenia podpredsedníčky Národnej rady SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej o pravosti kriminálnej informácie, ktorá má hovoriť o údajnom zapletení predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) do korupcie.Polícia v stanovisku zdôraznila, že v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností nepotvrdzovala a nikdy nebude potvrdzovať autenticitu utajovaných písomností akéhokoľvek druhu.píše sa v stanovisku Prezídia Policajného zboru SR.Ďuriš Nicholsonová v utorok zverejnila formálne náležitosti utajovaného dokumentu, ktorý mala dostať anonymne do poštovej schránky. Podľa jej poznatkov bola kriminálna informácia vložená do informačného systému NAKA, s ktorým sa nedá manipulovať.uviedla opozičná poslankyňa, ktorá je pripravená utajovaný dokument zverejniť, ak sa potvrdí, že je to podvrh.vyjadril sa dnes k téme minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). „Práve preto majú utajenie, pretože v minulosti často dochádzalo k ich zneužívaniu a ja som rád, že v poslednej dobe je takýchto únikov výrazne menej,“ povedal.Minister vyjadril vieru, že inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá vec vyšetruje, zistí, ako k úniku mohlo dôjsť a prípadne označí aj páchateľa. Vylúčil, že by dokument mohol slúžiť na diskrimináciu šéfa parlamentu, ako sa obáva opozícia.naznačil.doplnil.O dokumente, ktorý má hovoriť o údajnom zapletení predsedu Národnej rady SR Andreja Danka do korupcie, informovala Ďuriš Nicholsonová minulý týždeň v pléne parlamentu. Polícia sa v reakcii 8. septembra vyjadrila, že nevie, akou písomnosťou poslankyňa disponuje. Šéf parlamentu v utorok (12.9.) uviedol, že sa nebude podieľať na mediálnych hrách.zdôraznil.