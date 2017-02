Rezort vnútra schválil národné projekty pre pomoc rómskym komunitám

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 17. februára (TASR) – Situáciu v rómskych komunitách bude štát riešiť zvýšením prítomnosti terénnych sociálnych pracovníkov a skvalitnením činnosti rómskych komunitných centier. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré schválilo národné projekty pre túto oblasť.Na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám (MRK) má ísť v nasledujúcich rokoch takmer 45 miliónov eur z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Úrad splnomocnenca) požiadal o nenávratné finančné prostriedky pre dva národné projekty. Prvý je venovaný terénnej sociálnej práci a terénnej práci v obciach s prítomnosťou MRK, druhý rozvoju komunitných centier v týchto obciach.Vládny splnomocnenec Ábel Ravasz vyjadril v súvislosti so schválením projektov spokojnosť.uviedol. Podľa riaditeľky sekcie európskych programov MV Adely Daniškovej bude mať úrad splnomocnenca príležitosť podieľať sa na zvýšení zamestnanosti v MRK, a to predovšetkým Rómov.povedala.Pomoc zo zdrojov Európskej únie bude poskytnutá 150 oprávneným žiadateľom – obciam s najvyšším indexom podrozvinutosti na základe Atlasu rómskych komunít 2013. Národný projekt Terénna sociálna práca má podporiť dostupnosť terénnej sociálnej práce a terénnej práce, a to zvýšením zamestnateľnosti takýchto odborníkov žijúcich v prostredí MRK. Z Európskeho sociálneho fondu je naň vyčlenených 22.534.350 eur.Cieľom Národného projektu Komunitné centrá je zvýšenie adresnosti a komplexnosti služieb poskytovaných komunitnými centrami a skvalitňovanie výkonu komunitných pracovníkov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov. Alokácia z Európskeho sociálneho fondu pre tento program je 15.884.800 eur. Na podpore projektov sa spolufinancovaním bude podieľať aj štátny rozpočet, a to dokopy sumou 6.779.850 eur pre oba programy.Úrad splnomocnenca zverejní v priebehu dvoch nasledujúcich týždňov oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov. Ministerstvo vnútra informovalo, že prostredníctvom príslušných regionálnych koordinátorov národných projektov bude obciam poskytnutá podpora pri príprave žiadostí, usmernenie pri realizácii výberových konaní a poskytnuté aj ďalšie informácie nevyhnutných pri implementácii národných projektov.