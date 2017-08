Rezort výstavby: O program zatepľovania rodinných domov je záujem

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Od spustenia tretej výzvy na zatepľovanie rodinných domov zaznamenalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zvýšený záujem o tento druh podpory. Za 21 dní sa registrovalo viac ako 100 žiadateľov o poskytnutie príspevku.povedal minister Árpád Érsek (Most-Híd).Rezort dopravy spustil tretie kolo výzvy na zatepľovanie rodinných domov 1. augusta tohto roka. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorých môže byť najviac 500.Podľa nedávno novelizovaného zákona o energetickej hospodárnosti budov možno príspevok poskytnúť do výšky 40 % oprávnených nákladov, najviac však 8800 eur. Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.Všetky informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.