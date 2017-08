Rezort zdravotníctva: Areál Nemocnice Rázsochy nanovo oplotia

Na archívnej snímke hrubá stavba nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy v bratislavskej mestskej časti Lamač. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Okolo rozostavanej bratislavskej Nemocnice Rázsochy má vyrásť nový plot. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR za to firme Stavbak zaplatí 111.872 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.Rozostavaný objekt stojí na Rázsochách už roky, štát tam chce teraz pre potreby Univerzitnej nemocnice Bratislava vybudovať nové zdravotnícke zariadenia. Firma má okolo areálu plot postaviť do 45 dní odo dňa, kedy zmluva nadobudla účinnosť, čo bolo 17. augusta.Najväčšiu aj najzadlženejšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov, ktoré čaká rekonštrukcia a prípadne aj dostavba.