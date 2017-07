Rezort zdravotníctva navrhuje výrobcom dokladovanie cien

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Výrobcovia zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín majú po novom dokladovať ich ceny v rámci štátov Európskej únie, pokiaľ budú chcieť získať úhrady od zdravotných poisťovní. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva. V rámci tzv. referencovania sa ceny porovnávajú s tými v ostatných členských štátoch, cena na Slovensku nesmie prekročiť priemer troch najnižších.Ako vyplýva z návrhu novely zákona o ich úhradách zo zdravotného poistenia, pokiaľ ceny nie sú určené minimálne v dvoch štátoch, výrobca získa pre danú pomôcku úhradu maximálne do výšky 20 percent z ceny.zdôvodňuje ministerstvo. Regulácia má platiť aj pre špeciálny zdravotnícky materiál.Rovnaký mechanizmus má fungovať aj v prípade dietetických potravín. Rezort zároveň chce, aby sa ich ceny mohli porovnávať efektívnejšie. Porovnávanie má byť preto po novom možné bez ohľadu na počet kusov dietetickej potraviny v balení a veľkosť balenia. Preplácanie dietetických potravín nevhodných pre diétny režim alebo stravovanie pacientov a tých bez osobitného medicínskeho účelu nebude možné. Novela rozširuje aj zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré neslúžia na medicínske účely a nemôžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia.S referencovaním cien zdravotníckych pomôcok začal rezort už vlani. Chýbajúce referencovanie malo viesť k vysokým, úradne určeným cenám, ktoré dovoľovali vysoké maloobchodné ceny pomôcok. Na Slovensku sa tak malo platiť viac za testovacie prúžky na určenie glukózy, inkontinečné pomôcky, ako aj prípravky a roztoky. V prípade liekov sa porovnávanie cien v rámci štátov Európskej únie robí už roky.Novelu zákona musí ešte prerokovať vláda aj parlament. V prípade, že ju odobria a podpíše ju prezident, mala by platiť od januára 2018.