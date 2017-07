Rezort zdravotníctva: Ochranný limit na doplatky sa má týkať i pomôcok

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – Ochranný limit na doplatky by sa mal po novom týkať nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o rozsahu a podmienkach ich úhrady z verejného zdravotného poistenia. Chce tak znížiť finančnú záťaž pacientov.Ochranný limit sa má vzťahovať na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Tak ako pri liekoch sa do limitu bude započítavať doplatok za ich najlacnejšiu verziu na trhu. Pacienti pre to, aby získali peniaze, nebudú musieť tak ako doteraz spraviť nič. Zdravotné poisťovne im automaticky vrátia peniaze.Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u starobných dôchodcov v súčasnosti 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP 25 eur. V prípade zdravotne ťažko postihnutých ministerstvo aktuálne navrhuje zníženie na 10 eur. U detí je limit vo výške osem eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.Novelu zákona musí ešte prerokovať vláda aj parlament. V prípade, že ju odobria a podpíše ju prezident, mala by platiť od januára 2018.