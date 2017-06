Rezort zdravotníctva opäť hľadá šéfov viacerých nemocníc

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá vedenie do ďalších štátnych nemocníc. Tentoraz ide o detské fakultné nemocnice v Košiciach a Banskej Bystrici, fakultnú nemocnicu v Trnave, ústav tuberkulózy vo Vyšných Hágoch, onkologický ústav v Bratislave a psychiatrickú nemocnicu v Pezinku. Šéfstvo chce nájsť i pre záchrannú zdravotnú službu v Bratislave.V nemocniciach vznikla nedávno takzvaná Rada riaditeľov zložená je z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. Momentálne majú tieto funkcie dočasné zastúpenie, ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo na miesta výberové konanie. Hľadá odborníkov na päť rokov. Prihlášky možno podávať do 10. júla na adresu ministerstva, viac informácií je k dispozícii na jeho oficiálnom webe.Zastúpenie do Rady riaditeľov hľadal nedávno rezort i pre detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave, univerzitné nemocnice v Košiciach, Martine, Bratislave a fakultné nemocnice v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a Prešove. Prihlášky bolo možné podať do polovice tohto júna.Rada riaditeľov je kolektívnym riadiacim orgánom. Rezort chce spomínaným krokom