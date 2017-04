Rezort zdravotníctva začína rekonštruovať nemocnice

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) plánuje tento rok začať s rekonštrukciou nemocníc. Chce rozbehnúť dobudovanie urgentných príjmov či vznik centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v menších mestách. Plánuje tiež predstaviť návrh, ako dostať špecialistov do oblastí, kde chýbajú.Rád by znížil aj čakacie lehoty na CT a MR vyšetrenie, pracuje na definovaní toho, na čo má pacient nárok v rámci zdravotnej starostlivosti. Drucker plánuje rozšíriť aj počet špecialistov na záchranných operačných strediskách, ktorí pomôžu pacientom s konzultáciou zdravotného stavu. Tieto zámery nedávno predstavil novinárom.Rekonštrukciou by mala napríklad prejsť detská nemocnica na bratislavských Kramároch, Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) či fakultná Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Práce sa začnú tento rok, dokončenie Drucker očakáva v priebehu budúceho roka či v roku 2019. Peniaze sa budú čerpať z prostriedkov, ktoré štát získal zrušením maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní.povedal minister. V UNB by sa takisto mali prioritne riešiť urgenty. Drucker ich chce vybudovať na Kramároch a v Petržalke na Antolskej ulici, v Ružinove plánuje urgent dobudovať. Úpravy sú podľa Druckera nevyhnutné, hoci sa ide v Bratislave stavať nová UNB, tá by však mala byť hotová o niekoľko rokov.V Banskej Bystrici by malo dôjsť ku kompletnej rekonštrukcii tepelného hospodárstva i obvodového opláštenia. Drucker chce vybaviť zdravotníckou technikou aj niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva, operačné stredisko záchraniek či niektoré fakultné nemocnice a špecializované ústavy.Urgentné príjmy by sa mali rekonštruovať aj z eurofondov. Nárok čerpať ich by malo mať 32 nemocníc, a to od júna tohto roka.priznal Drucker. Má vzniknúť aj takých šesť urgentov, v ktorých budú traumacentrá, tie dnes chýbajú. Podľa Druckera by mali byť v Bratislave, Martine, Nitre, Poprade, Košiciach a Banskej Bystrici.Integrované centrá majú vzniknúť mimo okresných a krajských miest. V týchto oblastiach chce zabezpečiť lepší prístup zdravotnej starostlivosti. Malé zdravotnícke zariadenia by mali napríklad v jednej budove zoskupiť všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov i niektorých špecialistov. Výzvu na čerpanie prostriedkov by chcel Drucker uverejniť v tomto roku, žiadateľmi budú môcť byť samosprávy v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva na to plánuje vyčleniť desiatky miliónov eur.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) by chcelo zadefinovať aj minimálnu sieť špecialistov v každom okrese. Dnes sa ich minimálny počet stanovuje v rámci krajov.povedal Drucker. O novej sieti komunikuje so zdravotnými poisťovňami.uviedol minister. Týmto krokom chce takisto zlepšiť dostupnosť lekárov pre pacientov. Drucker so zdravotnými poisťovňami konzultuje aj postup, ako znížiť čakacie lehoty na CT a MR vyšetrenie.Minister by po personálnej stránke posilnil aj záchranné operačné strediská, projekt pripravuje. Chcel by tam mať väčšie zastúpenie lekárov v niektorých špecializáciách, napríklad pediatrov.povedal s tým, že pre pacienta by to mohla byť vítaná služba.