RICHTER: V novele o sociálnych službách boli zohľadnené pripomienky

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - V novele zákona o sociálnych službách sú zohľadnené viaceré pripomienky, ktoré mala opozícia, ale aj koaliční poslanci. Skonštatoval to na záver rokovania o tejto právnej norme v parlamente minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že nevylúčil, že do budúcnosti sa v tejto oblasti ešte uskutočnia zmeny na základe skúseností z aplikačnej praxe.Minister práce avizoval, že rezort zdravotníctva už pracuje aj na zjednotení posudkovej činnosti, po ktorej volajú najmä opoziční poslanci. Účinná by mala byť od 1. januára 2019.podotkol Richter.Kritika sa týkala aj komunitných plánov obcí a miest v súvislosti s poskytovaním príspevku pre poskytovateľov sociálnych služieb.priblížil Richter.Opoziční poslanci tiež žiadali, aby sa výška finančného príspevku na poskytovanie služby včasnej intervencie určila v prepočte na počet hodín poskytovanej služby minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom výška hodinovej sadzby je minimálne 16,70 eura. Tiež navrhovali, aby sa valorizácia príspevkov na odkázanosť naviazala na minimálnu mzdu.doplnil minister práce s tým, že pripomienky, ktoré zazneli k novele, nie sú nové a zazneli pri jednotlivých rokovaniach.dodal Richter.