Riešenie, ktoré poskytuje Web umenia SNG, používa stále viac galérií

Na archívnej snímke priečelie Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Bratislava 19. apríla (TASR) - V priestoroch kaviarne Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci sa vo štvrtok konal verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie (SNG) za rok 2017. Jej generálna riaditeľka Alexandra Kusá informovala o hospodárskych výsledkoch, návštevnosti, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej, marketingovej a ďalšej činnosti nielen v Bratislave, ale aj na vysunutých pracoviskách v Strážkach, vo Zvolene, v Ružomberku a v Pezinku.V minulom roku pokračovala rekonštrukcia areálu SNG v Bratislave, ktorá sa začala podpisom zmluvy s dodávateľom v decembri 2015. Po skončení stavby, ktorá je plánovaná na 36 mesiacov, bude mať verejnosť k dispozícii moderný verejný priestor s 5385 metrami štvorcovými výstavnej plochy. K 31. decembru 2017 bolo preinvestovaných na stavebné práce a dozor 8.848.164 eur vrátane DPH (19,13 % objemu financií). Súčasťou stavby je nový Depozitárny dom.povedala pre TASR Kusá k novostavbe so šiestimi podlažiami, ktorú by mali pre verejnosť otvárať v roku 2020.Výraznejšie SNG investovala vlani do Schaubmarovho mlyna v Pezinku, kde začala komplexná revitalizácia objektu. Rok 2017 priniesol prvé drobné úpravy priestoru, projekt rekonštrukcie, na ktorom pracuje architektonický ateliér JRKVC a množstvo nového kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho programu.doplnila šéfka SNG.Inštitúcia pokračuje vo voľnom vstupe na výstavy a expozície v Bratislave a Pezinku, ktorý bol zavedený v roku 2014. Aj vďaka tomu sa jej v uplynulom roku podarilo dosiahnuť návštevnosť výstav a expozícií v Bratislave a Pezinku 62.276 ľudí (bez návštevnosti neplatených sprievodných a kultúrnych podujatí).podčiarkla Kusá.Širokú odozvu u verejnosti podľa jej slov mala zo siedmich pôvodných výstav venovaných starému aj súčasnému umeniu v SNG Bratislava expozícia Sen x skutočnosť/Umenie & propaganda 1939 - 1945, ktorú videlo 20.689 návštevníkov.uviedla k vývoju Webu umenia, ktorého vynovenú verziu spustila SNG v júni 2015 ako jeden z výstupov projektu Digitálna galéria. Jeho denná návštevnosť v roku 2017 zaznamenala 367 návštevníkov denne (oproti 286 návštevníkom denne v roku 2016), bola tiež spustená anglická verzia stránky.poznamenala generálna riaditeľka SNG, ktorá vlani hospodárila s rozpočtom 3.778.003 eur a dosiahla tržby 269.853 eur. Fond obohatila o 221 zbierkových predmetov, celkovo vynaložila na akvizície sumu 94.917 eur.Celková návštevnosť expozícií, výstav a sprievodných (kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích) programov v SNG Bratislava - Esterházyho palác, Schaubmarov mlyn, Zvolenský zámok, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Kaštieľ Strážky dosiahla počet 141.829 návštevníkov.