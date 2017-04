Rimavská Sobota nebude prenajímať svoje lesy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 20. apríla (TASR) – Svoje mestské lesy samospráva Rimavskej Soboty nebude ďalej prenajímať, ale bude v nich hospodáriť sama. Na poslednom zasadnutí rimavskosobotských mestských poslancov to avizoval primátor Jozef Šimko s tým, že mesto nepredĺži zmluvu so súčasným nájomcom Les Korp, ktorá sa končí 31. júla 2017. Nevypíše ani novú verejnú obchodnú súťaž.uviedol primátor, ktorý podľa vlastných slov uvažuje nad tým, že už od 1. mája zriadia napríklad funkciu správcu lesov, ktorý sa počas zostávajúcich mesiacov trvania súčasnej zmluvy bude pripravovať na spravovanie mestských porastov.dodal Šimko.Ako v rozprave uviedol poslanec Štefan Baláž, súčasný nájomca si voči mestu plní všetky povinnosti, mal však pripomienku k spôsobu ťažby dreva.konštatoval.Konateľ spoločnosti Les Korp Valér Cmorík mu však oponoval, že je to len pocitová záležitosť.povedal konateľ s tým, že ich firma zároveň dodržiava všetky súvisiace právne predpisy.Mestské lesy Rimavská Sobota sa rozprestierajú na ploche 1508 hektárov v katastrálnych územiach Rimavská Sobota, Tomašová a Gemerček. Z ich celkovej rozlohy je zhruba 1456 hektárov hospodárskych lesov a približne 52 hektárov lesov osobitného určenia.