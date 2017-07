Rímske Koloseum bude mať od roku 2018 nový manažment

Ilustračné foto, Koloseum v Ríme. Foto: TASR/AP/Alessandra Tarantino Foto: TASR/AP/Alessandra Tarantino

Rím 25. júla (TASR) - "Najvýznamnejší archeologický park" sveta s rímskym Koloseom ako jeho stredobodom bude uvedený do prevádzky pod vedením nového manažmentu začiatkom roku 2018. Vyhlásil to dnes taliansky minister kultúry Dario Franceschini po tom, ako súd rozhodol v prospech tohto zámeru, informuje agentúra DPA.Archeologický park Koloseum s rozlohou 78 hektárov bude tiež zahŕňať Rímske fórum, Palatínsky kopec či zvyšky paláca cisára Nera. Franceschini presadzuje reformu, ktorá má priviesť na vedúce miesta jednotlivých popredných pamiatok medzinárodných expertov namiesto ministerského personálu.Mestská rada talianskej metropoly v júni uspela na súde voči aplikovaniu predmetnej reformy na Koloseum, odvolacie konanie to však v pondelok zrušilo.uviedol Franceschini.O tento post sa uchádza zhruba 82 ľudí vrátane 16 cudzincov. Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová, ktorej funkčné obdobie sa skončí v októbri, bude na čele správnej rady tejto novej inštitúcie, potvrdil Franceschini. Jeho reforma sa začala v roku 2015 a momentálne sa vzťahuje na približne 30 talianskych múzeí.Podľa ministra to pomáha pri modernizácii daného sektora, čo zvyšuje počet návštevníkov. Zmeny sú však predmetom ďalších právnych revízií; iný odvolací súd na jeseň rozhodne, či talianske múzeá môžu viesť cudzinci.