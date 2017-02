Rocková skupina Midnight Oil ohlásila svetové turné

Screenshot z facebookovej stránky skupiny Midnight Oil Foto: www.facebook.com Screenshot z facebookovej stránky skupiny Midnight Oil Foto: www.facebook.com

Sydney 17. februára (TASR) - Austrálska rocková skupina Midnight Oil ohlásila dnes obnovenie svojej činnosti po 15 rokoch v podobe tohtoročného svetového turné, ktoré bude trvať od apríla do novembra, pričom táto päťčlenná formácia zavíta do Južnej i Severnej Ameriky, Európy a Oceánie.Svetové turné s názvom The Great Circle 2017 sa začne 25. apríla v brazílskom Porto Alegre a zakončí sa 11. novembra v austrálskom Sydney, kde skupina v roku 1976 vznikla. Midnight Oil sa počas turné zastavia v celkovo 53 destináciách, informovala skupina na svojej oficiálnej webovej stránke.Turné bude pre skupinu prvým od roku 2002. V rámci juhoamerickej časti sa Midnight Oil predstavia v piatich brazílskych mestách, v severoamerickej časti zavítajú do 13 miest USA a Kanady, nasledovať bude Európa s 15 zastávkami a Oceánia s 20 koncertmi na Novom Zélande a v Austrálii.Slovenskí fanúšikovia budú mať k skupine najbližšie 21. júla, keď vystúpi na hudobnom festivale Colours of Ostrava v Česku. Permanentné vstupenky na toto štvordňové podujatie sú už v predaji.Či skupina obnoví aj svoju tvorivú činnosť, nebolo bezprostredne jasné. Midnight Oil však absolvujú nadchádzajúce svetové turné v zostave, v akej sa formácia v roku 2002 rozišla: Peter Garrett (spev), Jim Moginie (gitara), Martin Rotsey (gitara), Bones Hillman (basová gitara) a Rob Hirst (bicie).Skupina dosiaľ vydala 11 štúdiových albumov, tri koncertné a tri kompilačné albumy, plus dve štúdiové EP nahrávky. Skupina je známa svojimi politicky, sociálne a environmentálne angažovanými textami a postojmi. Peter Garrett bol austrálskym ministrom životného prostredia i školstva.