Rokovania delegácií ohľadom rozsudku o Gabčíkove sa stále neskončili

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. septembra (TASR) – Rokovania vládnych delegácií Slovenska a Maďarska o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu z roku 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVDGN) sa neskončili ani po dvoch desiatkach rokov od jeho vynesenia. Napokon by však mohlo dôjsť k spoločnému vzájomne výhodnému riešeniu. Skonštatovalo to ministerstvo dopravy, ktoré zastrešuje činnosť splnomocnenca vlády pre výstavbu a prevádzku SVD Gabčíkovo – Nagymaros Stanislava Fialíka.Vedúcim vládnej delegácie poverenej rokovaním s maďarskou stranou je práve splnomocnenec Fialík. „Tieto rokovania získali za posledné roky novú dynamiku a obe strany majú reálnu snahu dospieť k spoločnému vzájomne výhodnému riešeniu,“ skonštatovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.Splnomocnenci a zároveň vedúci vládnych delegácií Slovenskej republiky a Maďarska v súčasnosti rokujú o budúcej dohode, ktorej právny rámec a technické špecifikácie sa pripravujú v rámci spoločných slovensko-maďarských pracovných skupín, priblížila Ducká.Dôležitou súčasťou vládnej delegácie je podľa hovorkyne rezortu dopravy aj splnomocnenec vlády SR v konaní pred MSD v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros Metod Špaček. Ten je zároveň aj vedúcim právnej pracovnej skupiny. Riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Igor Skoček vysvetlil, že Špaček vykonáva stále aj úlohy zástupcu SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom.„Vzhľadom na to, že rozsudok MSD z 25. septembra 1997 je konečný a právne uzavrel spor medzi Slovenskom a Maďarskom, pred MSD už neprebieha aktívne konanie,“ objasnil Skoček. Úlohou zástupcu je informovať MSD o prebiehajúcich rokovaniach o implementácii rozsudku a vykonávať kroky vedúce k definitívnemu procedurálnemu uzavretiu konania pred týmto súdnym dvorom.Úlohou splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVDGN Stanislava Fialíka je taktiež zabezpečenie monitoringu prírodného prostredia podľa Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z roku 1995.„Do dnešného dňa boli všetky povinnosti slovenskej strany vyplývajúce z tejto dohody splnené,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva dopravy Ducká s tým, že predmetný monitoring je dlhodobo významnou investíciou v súvislosti s obhajobou VD Gabčíkovo.Medzinárodný súdny dvor v holandskom Haagu vyniesol 25. septembra 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou o výstavbe a využívaní SVDGN. Potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo SR po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené.Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, čo sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na obidvoch brehoch rieky.