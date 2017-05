ROLAND GARROS: Rybáriková zdolala Vandewegheovú a je v 2. kole

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - CoCo Vandewegheová (19-USA) 6:1, 6:4

Paríž 29. mája (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garrros v Paríži. V úvodnom kole po výbornom výkone zdolala nasadenú devätnástku CoCo Vandewegheovú z USA za 70 minút 6:1, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Kolumbijčanka Mariana Duqueová-Marinová, ktorá v pondelok vyradila Rumunku Irinu-Cameliu Beguovú.Dvadsaťosemročná Rybáriková štartuje na parížskej antuke na základe chráneného renkingu. Po dlhšej pauze zavinenej zranením ľavého zápästia sa dostala do dobrej formy, keď vyhrala turnaje ITF v Gifu i Fukuoke.Rybáriková mala v súboji proti Vandewegheovej raketový nástup a v prvom sete hneď dvakrát prelomila súperkino podanie. Slovenska jasne dominovala, diváci tlieskali najmä jej elegantným skráteniam hry, kým Američanka kopila jednu nevynútenú chybu za druhou. Za stavu 5:0 museli zápas prerušiť pre silný vietor, ktorý dokonca strhol stenu predeľujúcu kurty. Prestávka Slovenku z rytmu nevykoľajila a prvý set získala vo svoj prospech pomerom 6:1. Druhý bol oveľa vyrovnanejší, hráčky si držali servis až do piateho gemu, v ktorom Rybáriková brejkla súperku. Vzápätí brejk v dlhočiznom geme potvrdila a viedla 4:2. Koncovku setu si už slovenská tenistka ustrážila, v desiatom geme využila svoj druhý mečbal.