Roma Spirit už deviatykrát ocení úsilie o zlepšenie života Rómov

Na snímke riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Magdaléna Rothová. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Magdaléna Rothová. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. júla (TASR) – Jednotlivci, organizácie, firmy či samosprávy, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu postavenia rómskej komunity v spoločnosti, získajú aj v tomto roku cenu Roma Spirit. Aj v tohtoročnom, už deviatom ročníku projektu, udelí ocenenie Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) spolu s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Na dnešnej tlačovej konferencii organizátori informovali o podrobnostiach tohtoročnej ankety, ktorá vyvrcholí 26. novembra galavačerom a vyhlásením laureátov.Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) na dnešnej tlačovej konferencii vyzdvihol, že anketa i samotné ocenenie vyjadruje snahu o spoluprácu medzi majoritou a rómskou komunitou. Zároveň búra mýty a prináša posolstvo, že v každom z nás je potenciál meniť veci k lepšiemu. „Priznám sa, že v tejto súvislosti sú pre mňa najzaujímavejšie jednoduché príbehy ľudí, ktorí dokázali niečo urobiť pre svoju komunitu, či je to starosta, aktivista alebo novinár a práve takým dáva tento projekt priestor," uviedol Ravasz.Nominácie na ocenenia možno navrhnúť oddnes do 15. septembra, poštou, emailom či vyplnením formulára na stránke projektu. "Príklady dobrej praxe budú ocenené v siedmich kategóriách a to Osobnosť, Čin roka, Kultúra, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia a Médiá," informovala riaditeľka ACEC Magdaléna Rothová. Laureátov vyberie medzinárodná odborná porota a porota, ktorá bude hodnotiť kategóriu Čin roka. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.Ocenenia Roma Spirit udeľujú od roku 2009. Doteraz bolo nominovaných 959 subjektov, ocenenie získalo 47 laureátov.