Román Tri dni do raja zavedie čitateľov do divadelného prostredia

Bratislava 2. októbra (TASR) - Spisovateľka Silvia Bystričanová vydala novú knihu s názvom Tri dni do raja. Čitateľom približuje prostredie divadla, ktoré je autorke blízke aj vďaka priateľstvu s herečkami Szidi Tobias a Luciou Siposovou. Názov knihy symbolizuje cestu, kde sa cieľom stáva pokojná myseľ a láskyplnosť. Intímny portrét hlavnej hrdinky na pozadí ľúbostného príbehu odkrýva pocity žien dvoch generácií a chce čitateľov presvedčiť o existencii skutočného priateľstva.Láska, priateľstvo, umenie aj vyrovnávanie sa s neľahkými životnými situáciami - to sú témy piateho románu Silvie Bystričanovej. Je to žena so silným príbehom, prežila klinickú smrť a jej texty sú aj preto pôsobivé. V novom románe opäť ponúka príbeh na zamyslenie. Atraktívne prostredie divadla si autorka nezvolila prvoplánovo, vybrala si ho ako mikrosvet ľudí s komplikovanou osobnosťou.priznala autorka, ktorej knihy zvyknú niektorí čitatelia označovať ako motivačnú beletriu.Hlavnou hrdinkou románu je herečka Valentína, ktorej zasiahnu do života tri výnimočné ženy - slepá sestra Eny, starnúca divadelná diva Dalma a tajuplná herečka Honora. Zbližujú sa a vzďaľujú, aby sa naučili to najdôležitejšie - mať rád. Podobne ako predošlé autorkine knihy aj táto je o bezvýhradnej láske k človeku.Podľa Bystričanovej jej nová kniha vznikla aj z úcty k priateľstvu, ktoréSilvia Bystričanová žije a tvorí v Detve. Debutovala románom Každý deň má niekto narodeniny (2013). Spisovateľský status potvrdila úspešnými titulmi Šťastie prišlo v sobotu (2014), Jar, leto, jeseň, Agáta (2015), A vráť sa po slabších (2016). Román Tri dni do raja a všetky predchádzajúce tituly vyšli vo vydavateľstve Slovart.TASR poskytla informácie Eva Sládková, PR manažérka agentúry Propaganda House.