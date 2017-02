Romantická komédia Láska nebeská sa dočká pokračovania

Láska nebeská

Krátkometrážna snímka vznikne pri príležitosti charitatívneho podujatia Red Nose Day, počas ktorého ju 24. marca odvysiela britská televízia BBC.BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia a fanúšičky romantickej komédie Láska nebeská (2003) sa môžu tešiť na jej krátkometrážne pokračovanie. Tvorcovia populárnej snímky ho pripravujú pri príležitosti charitatívneho podujatia Red Nose Day.Desaťminútová snímka by mala ponúknuť náhľad do života viacerých postáv po štrnástich rokoch od udalostí z prvého filmu. Novinka, ktorá bude mať názov Red Nose Day Actually, sa na televízne obrazovky dostane 24. marca, keď ju odvysiela britská televízia BBC, 25. mája ju potom ponúkne americká televízia NBC.O vznik pokračovania sa postará Richard Curtis, ktorý nakrútil pôvodný film a je jedným zo zakladateľov charity Comic Relief. Tá každoročne organizuje spomínanú televíznu zbierku Red Nose Day, ktorú sprevádzajú vtipné skeče, paródie na súčasné televízne relácie či krátke pokračovania obľúbených projektov ako napríklad Čierna zmija (1983 - 1989) alebo Mr. Bean (1990 - 1995).uviedol filmár na margo snímky, v ktorej sa opäť predstavia aj Hugh Grant či Keira Knightley.Okrem nich sa tam znova ukážu Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Marcus Brigstocke, Thomas Brodie-Sangster a Olivia Olson.sa odohráva v čase Vianoc a sleduje príbehy viacerých ľudí, ktorých životy sú nejakým spôsobom prepletené. Okrem spomínaných hercov a herečiek sa vo filme predstavili tiež Emma Thompson, Alan Rickman, Laura Linney, Rodrigo Santoro, Martin Freeman či Chiwetel Ejiofor. Snímka si vyslúžila dve nominácie na Zlatý Glóbus či tri nominácie na ceny BAFTA, z ktorých jednu na víťazstvo premenil Bill Nighy. Ten získal ocenenie pre Najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe za stvárnenie muzikanta Billyho Macka.Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com a www.theguardian.com.