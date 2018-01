Ronaldinho ukončil kariéru, plánuje rozlúčkové zápasy

Na archívnej snímke futbalista Ronaldinho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 17. januára (TASR) - Slávny brazílsky futbalista Ronaldinho ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Potvrdil to jeho brat a zároveň agent Roberto Assis.Ten informoval, že 37-ročný Ronaldinho plánuje rozlúčkové zápasy, ktoré by sa mali uskutočniť po tohtoročných MS v Rusku. Bývalý špílmacher Paríža St. Germain, FC Barcelona či AC Miláno už vlani v júli počas prípravného stretnutia v Čečensku povedal, že sa cíti, aby sa vrátil do súťažného diania. Posledný profesionálny zápas odohral v roku 2015 v drese Fluminense.Ronaldinho počas svojej bohatej kariéry odohral za brazílsku reprezentáciu 97 zápasov, v ktorých nastrieľal 33 gólov. Szískal v roku 2002 titul majstra sveta, na MS v Japonsku a Kórejskej republike sa stal aj členom All Star tímu. S Barcelonou triumfoval v roku 2006 v Lige majstrov. Dvakrát (2004, 2005) získal cenu pre najlepšieho futbalistu roka podľa FIFA. Informáciu priniesli agentúry AP a DPA.