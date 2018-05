Ronaldo je ochotný zaplatiť dlh za daňové úniky vo výške 14 mil. eur

Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 18. mája (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je ochotný priznať sa k daňovým únikom v Španielsku a je pripravený zaplatiť čiastku 14 miliónov eur. Uviedol to v piatok denník El Mundo.Ronaldo je ochotný prevziať svoju trestnú zodpovednosť a dokonca súhlasiť s daňovými kritériami, o ktorých sa diskutovalo na súde po celé mesiace. Tridsaťtriročný kanonier Realu Madrid čelí obvineniu, že v rokoch 2011 až 2014 sa vyhýbal plateniu daní z osobnostných práv. Celková výška príjmov bola 150 miliónov eur, do štátnej pokladnice mal zaplatiť 14,7 milióna eur. Za to mu hrozí trest až na tri a pol roka a pokuta minimálne 28 miliónov eur. Päťnásobný víťaz Zlatej lopty pôvodne obvinenia odmietal s tým, že len využil možnosti, ktoré počas jeho predošlého pôsobenia v Manchestri United považovali britské úrady za legálne a legitímne.Portugalský reprezentant a majster Európy z roku 2016 je ochotný zaplatiť chýbajúcu čiastku v prípade, že úrady stiahnu obvinenia z podvodu.