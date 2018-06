Ronaldova šou v iberskom derby, Santos: Je najlepší na svete

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo oslavuje po tom, ako strelil vyrovnávajúci gól na 3:3 v zápase základnej B-skupiny na MS 2018 vo futbale Portugalsko - Španielsko v ruskom meste Soči 15. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 16. júna (TASR) - Šesť gólov, z toho dva výstavné, futbal najvyššej úrovne a aj prvý hetrik MS 2018 - to všetko priniesol atraktívny piatkový duel B-skupiny medzi Portugalskom a Španielskom. V iberskom derby Portugalci dvakrát viedli, no napokon boli radi aj za remízu 3:3, keď im aspoň bod zachránil Cristiano Ronaldo v 88. minúte parádnou strelou z priameho kopu.Práve kapitán úradujúcich majstrov Európy bol hlavnou postavou zápasu. Ronaldo si hneď v úvode stretnutia vypýtal faul v šestnástke a nariadený pokutový kop s prehľadom premenil. Po vyrovnávajúcom góle Diega Costu dokázal dostať svoj tím opäť do vedenia, keď krátko pred prestávkou skóroval po zaváhaní brankára Davida de Geu. Španieli v druhom polčase dokázali skóre otočiť aj zásluhou exportného halfvoleju Nacha, no záverečný moment stretnutia patril Ronaldovi. Proti jeho strele z priameho kopu nemal De Gea nárok.komentoval Ronaldovo galapredstavenie tréner Portugalska Fernando Santos.vyslovil sa obranca Cedric Soares.Ronaldo sa stal štvrtým hráčom histórie, ktorý skóroval na štyroch svetových šampionátoch (2006, 2010, 2014, 2018), vyrovnal sa legendárnemu Brazílčanovi Pelému a dvojici nemeckých kanonierov Miroslavovi Klosemu a Uwemu Seelerovi. Zároveň sa stal prvým futbalistom s gólom na ôsmich veľkých turnajoch za sebou.vyhlásil hetrikový hrdina.Ešte v piatok popoludní sa pritom svet dozvedel, že Ronaldovi hrozilo väzenie. S podmienkou sa mu síce vyhol, ale za krátenie daní musí zaplatiť takmer 18,8 milióna eur. Večer však už kanonier Realu Madrid na seba opäť upozornil futbalovým spôsobom.žiaril spokojnosťou.Španieli v závere siahali na tri body, napokon sa ale gólová prestrelka skončila deľbou bodov.povzdychol si tréner "La Furia Roja" Fernando Hierro.Hierro sa na pozápasovej tlačovej konferencii zastal brankára Davida de Geu, ktorý v 44. minúte pustil za chrbát ľahkú prízemnú strelu Ronalda.vyhlásil tréner, ktorý iba dva dni pred úvodným súbojom na MS nahradil na poste nečakane odvolaného Julena Lopeteguiho.povedal Hierro.reagoval na výmenu trénera v predvečer šampionátu dvojgólový strelec Diego Costa.Napriek remíze bol novopečený španielsky lodivod spokojný s výkonom svojho mužstva.dodal Hierro. Gigantov z Pyrenejského polostrova čakajú teraz v skupine outsideri, Portugalci najbližšie narazia v stredu o 14.00 na Maroko, Španieli sa o šesť hodín neskôr stretnú s Iránom. Ten v prvom zápase zdolal Maročanov 1:0 vďaka vlastnému gólu striedajúceho Aziza Bouhaddouza z 95. minúty.