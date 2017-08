Rooney dal 200 gólov v rámci Premier League: Išlo o pekný moment

Rooney sa teší z gólu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. augusta (TASR) - Anglický futbalista Wayne Rooney sa stal len druhým hráčom histórie Premier League, ktorému sa podarilo prekonať métu dvesto presných zásahov.Tridsaťjedenročný hráč Evertonu sa postaral o tento zápis v pondelňajšej dohrávke druhého kola Premier League, keď skóroval proti Manchestru City (1:1).povedal Rooney v rozhovore pre televíziu Sky Sports.Pod novým formátom Premier League sa stal Rooney len druhým hráčom s 200 gólmi na svojom konte, za lídrom Alanom Shearerom zaostáva momentálne o 60 presných zásahov.uviedol Rooney k historickému zápisu. K míľniku zablahoželal na Twitteri aj Shearer:Anglický reprezentant sa vrátil do Evertonu po trinástich rokoch v Manchestri United. Na Old Trafforde sa postaral o 183 gólov, ďalšie pridal v drese "karameliek". Rooney sa v predchádzajúcom ročníku herne trápil, ale pod vedením trénera Ronalda Koemana našiel svoju gólovú formu. V aktuálnom ročníku sa presadil v oboch doterajších ligových stretnutiach.vyhlásil 31-ročný futbalista.Everton sa počas leta výrazne posilnil, okrem Rooneyho prišli do tímu aj ďalšie zvučné mená, preto sú ambície v rámci Premier League vyššie ako v predchádzajúcich rokoch.dodal Rooney. Hráč Evertonu sa stal zároveň prvým futbalistom histórie Premier League s 200 gólmi a viac ako 100 asistenciami.