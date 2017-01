Rosický sa vracia, reprezentačnú kapitolu ešte neuzavrel

Tomáš Rosický Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 16. januára (TASR) - Český futbalista Tomáš Rosický je po dlhodobom zranení pripravený na návrat do zostavy Sparty Praha v jarnej časti sezóny. Definitívne ešte neuzavrel ani reprezentačnú kapitolu, hoci podľa vlastných slov už do národného tímu nepatrí.povedal pre portál idnes.cz o svojej rekonvalescencii po zranení achilovky. Pripravený chce byť už na februárový duel Európskej ligy v Rostove.Tridsaťšesťročný Rosický podpísal v auguste so Spartou dvojročný kontrakt, ale zdravotné problémy mu na jeseň dovolili odohrať iba 18 minút.Otvorené zostáva aj jeho ďalšie pôsobenie v českej reprezentácii.uviedol Rosický.