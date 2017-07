Rozsiahlej kolóne na D1 mohli podľa aktivistov zabrániť kolektory

Archívna fotografia, na 17. kilometri diaľnice D1 smerom do Bratislavy sa 20. júla 2017 stala hromadná dopravná nehoda. Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) – Rozsiahlej a niekoľkohodinovej kolóne po štvrtkovej (20.7.) hromadnej dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Bratislave sa dalo predísť, ak by boli popri nej vybudované kolektory. Tvrdia to aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Triblavina, ktorí dlhodobo žiadajú, aby boli kolektory postavené pri plánovanom rozšírení diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou.Člen OZ Triblavina a starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory Ján Mrva upozorňuje, že diaľničná križovatka Triblavina s kolektormi mala byť už postavená a skolaudovaná tento rok v máji, no nestalo sa tak." skonštatoval Mrva pre TASR.Členka OZ Triblavina Tatiana Kratochvílová podotkla, že kolektory okrem iného umožňujú rýchly presun záchranných vozidiel k mieste nehody a zároveň sa vďaka nim môžu ľudia uviaznutí v kolóne dostať oveľa rýchlejšie z diaľnice. Ministerstvo dopravy podľa nej však ignoruje potreby občanov a situácia na diaľnici D1 pri Bratislave sa zhorší, keď sa bude budovať diaľnica D4 a pribudne doprava zo staveniska. Avizované rozšírenie Seneckej cesty I/61, od hlavného mesta až po Senec na štyri pruhy, nie je podľa Kratochvílovej pripravené. "Nie je vysúťažený projekt, platná EIA. Len príprava rozšírenia bude trvať niekoľko rokov a napriek tomu sa v okolí povoľujú ďalšie logistické parky," skonštatovala.Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo februári pre TASR uviedla, že chce namiesto vybudovania súbežných kolektorov pri rekonštrukcii diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou rozšíriť práve Seneckú cestu I/61. Aktivisti však trvajú na tom, aby kolektory boli súčasťou rozšírenia diaľnice, čo vyjadrili aj protestmi či petíciou. "vysvetlil Mrva.Budovať sa podľa neho môžu aj postupne, najprv však medzi Bratislavou a mostom nad diaľnicou, ktorý spája Chorvátsky Grob a Bernolákovo. "spresnil starosta Vajnôr.OZ Triblavina zároveň upozorňuje, že na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, sú ohrozené životy i majetky ľudí. Podľa aktivistov nie je totiž aktuálny stav, keď je odstavný pruh zrušený a na miesto neho je provizórne vyznačený tretí jazdný pruh, v súlade s normami.Ministerstvo dopravy v apríli pre TASR uviedlo, že diaľničné križovatky Triblavina a Blatné sa stavajú tak, aby sa v budúcnosti na ne mohli napojiť kolektory, ak to bude potrebné.podotklo však ministerstvo.