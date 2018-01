Rozširovať služby v národnom parku je občas náročné, vraví hotelier

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Stratená 19. januára (TASR) – Ochrana prírody v národnom parku niekedy obmedzuje rozvoj v ponuke služieb. Myslí si to prevádzkovateľ Ranča pod Ostrou skalou pri obci Stratená blízko Slovenského raja Daniel Fabian, ktorý v rozhovore pre TASR potvrdil, že občas je podnikanie v chránenej oblasti náročné a obmedzujúce.konštatoval Fabian s tým, že aj kvôli zvýšenému záujmu by ponuku služieb chceli postupne rozšíriť, vzhľadom na ochranu prírody to ale nie je také jednoduché. Ranč ako taký je v 4. stupni, neďaleko je zóna s najvyšších stupňom ochrany a v zime je ponuka služieb dosť obmedzená.priblížil jednu z vízií Fabian.Ranč pod Ostrou skalou začali budovať v roku 1994 a agroturizmus tam funguje už 15 rokov. Na ranči sa okrem toho venujú aj chovu hovädzieho dobytka, konkrétne plemenám charolais a angus. Zároveň poberajú dotáciu na obhospodarovanie 56 hektárov pôdy, ktorú musia skosiť, mulčovať alebo nechať spásať dobytkom.priblížil Fabian.Tento rok majú v pláne urobiť aj kontaktnú farmu resp. zoo, keďže tento druh turizmu sa stáva čoraz populárnejší.upozornil Fabian s tým, že kontaktnú farmu by chceli v prípade priaznivého počasia sprístupniť v marci.