RTVS: Hra Podivný pútnik sa dostala do výberu festivalu Prix Marulič

Budova Slovenského rozhlasu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Rozhlasová tvorba Slovenského rozhlasu zaujala na medzinárodnej scéne. Hra Podivný pútnik sa prebojovala do užšieho výberu festivalu Prix Marulič v Chorvátsku a fíčer Slušný človek na konferenciu Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá sa v máji uskutoční v Prahe.Prix Marulič je festival zameraný na rozhlasové diela inšpirované textami starej literatúry alebo slovesnosti. Za starý text v tomto kontexte sa považuje akýkoľvek text literárneho žánru (báseň, epos, dráma, román), ktorý vznikol pred rokom 1921. Do užšieho výberu festivalu postúpil Podivný pútnik aj vďaka svojej inovatívnej práci s motívmi slovenskej ľudovej balady Išli hudci horou. Režisérkou hry je Milena Lukáčová, dramaturgičkou Beáta Panáková. Dominujú jej výnimočné herecké výkony Mariána Slováka a Evy Matejkovej. Hudbu zložila Miriam Kaiser, nahral ju Symfonický orchester a Dievčenský zbor SRo pod vedením Adriana Kokoša. Festival organizuje chorvátska rozhlasová a televízna spoločnosť HRT v spolupráci s EBU. Súťaž je otvorená všetkým pravidelným a pridruženým členom EBU, ako aj iným vysielateľom a nezávislým producentom. Šesťdňový festival začne 19. mája.Na medzinárodnej prehliadke v Prahe, zameranej na rozhlasové dokumenty a fíčre, bude znieť aj príspevok RTVS Slušný človek autorky Terezy Križkovej. Fíčer je o hľadaní odpovedí na to, ako sa môže spokojná rodina strednej vrstvy s pevnými morálnymi zásadami postaviť k vražde, ktorá sa stala v jej bezprostrednej blízkosti. Účinkuje v ňom herec divadla SkRAT Vlado Zboroň.uviedla šéfka výberovej komisie EBU Silvia Lahner.priblížil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.