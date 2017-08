RTVS získala vysielacie práva na zápasy EURO 2020 a MS 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) - Verejnoprávna RTVS získala vysielacie práva na tri najvýznamnejšie futbalové turnaje v rokoch 2018-2022. Odvysiela nielen zápasy MS 2018 v Rusku, ale aj stretnutia EURO 2020 a MS 2022 v Katare. RTVS v tlačovej správe informovala, že prinesie aj kvalifikačné duely slovenskej reprezentácie na ME 2020 ako aj súboje Slovenska v Lige národov 2018 a 2020 i zápasy finálových turnajov (Final Four) tejto novej medzinárodnej súťaže.Keďže Európska futbalová únia UEFA sa rozhodla scentralizovať vysielacie práva na všetky zápasy národných tímov, RTVS získala práva na odvysielanie všetkých medzištátnych zápasov Slovenska – súťažných (kvalifikácie na ME a MS, Liga národov) a od septembra 2018 aj priateľských duelov na obdobie štyroch sezón (2018/19 až 2021/22). „Teší nás, že sa nám podarilo uzatvoriť dohodu, vďaka čomu diváci i poslucháči RTVS ani v nasledujúcich rokoch neprídu o žiadny dôležitý zápas slovenskej futbalovej reprezentácie. Ostávame tak i naďalej verní ambícii prinášať čoraz viac športových zážitkov," uviedol k uzavretiu zmlúv generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Z európskeho šampionátu 2020 plánuje RTVS odvysielať 51 zápasov, z toho 45 priamych prenosov. Špecifikom EURO 2020 je až 13 hostiteľských miest (Baku, Grimbergen, Kodaň, Londýn, Mníchov, Dublin, Budapešť, Rím, Amsterdam, Bukurešť, Petrohrad, Glasgow, Bilbao, Štokholm a Cardiff) v 13 rôznych krajinách kontinentu, šampionát vyvrcholí na londýnskom štadióne Wembley.