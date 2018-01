Rusíni majú výhrady k vládnemu návrhu riešenia nefunkčných obcí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Prešov 28. januára (TASR) - Výhrady k vládnemu návrhu zákona o obecnom zriadení, ktorý má riešiť problém s tzv. nefunkčnými obcami, vyjadrili zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku. Vládna novela má umožniť pričlenenie obce, ktorá po dvoch po sebe idúcich komunálnych voľbách nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu, k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese, ak s tým susediaca obec súhlasí.informoval po sobotňajšom 25. zasadnutí Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS) v Prešove jeho hovorca Peter Medviď.OSRS by preto privítal, ak by zákon obsahoval články o tom, že o pričlenení nefunkčnej obce rozhodujú jej obyvatelia miestnym referendom a následne referendom aj obyvatelia obce, do ktorej má byť pričlenená. V prípade obcí, v ktorých žijú príslušníci národnostnej menšiny, by sa nemalo prihliadať len na to, ktorá susedná obec je najbližšia, ale, ak je to možné, pričleniť obec k najbližšej obci, v ktorej taktiež žijú príslušníci tej-ktorej národnostnej menšiny.uviedol Medviď. Znamenalo by to podľa neho podporu asimilácie, s ktorou žiadna národnostná menšina nemôže súhlasiť.Témou rokovania rusínskej platformy boli aj priority v rámci financovania kultúry národnostnej menšiny či plán osláv 100. výročia vzniku Československej republiky (ČSR), k odkazu ktorej sa Rusíni hlásia. OSRS chce v rámci tohtoročného jubilea zvyšovať informovanosť o tom, že Rusíni v 1. ČSR neboli len jednou z národnostných menšín, ktorá sa ocitla v hraniciach novovzniknutého štátu. Politická reprezentácia Rusínov sama usilovala o pripojenie rusínskych území k ČSR spolu s vydobytím si osobitých politických práv pre svoje územia.uviedol Medviď.Na stretnutí bolo predstavené logo, ktoré bude tento rok sprevádzať rusínske aktivity pripomínajúce si okrúhle výročie. Základnou myšlienkou, z ktorej logo vychádza, sú písmená ČSR, pričom neoznačujú len Československú republiku, no aj štát Čechov, Slovákov a Rusínov.Medzi plánované aktivity organizácií a inštitúcií, ktoré sú členmi rusínskej platformy, patrí zorganizovanie vedeckej konferencie o Rusínoch a 1. ČSR či premietanie dokumentárneho filmu. Ako poznamenal predseda OSRS Ján Lipinský, v tomto roku bude mať premiéru aj dokumentárny film o maliaroch uznávanej Podkarpatskej školy maľovania, aby sa do povedomia dostalo to, že Rusíni boli neoceniteľným prínosom pre Československo aj v kultúrnej oblasti.