Ruská právnička Veseľnická vypovedala pred americkými senátormi

Ruská právnička Natalia Veseľnická. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Washington 21. apríla (TASR) - Ruská právnička Nataľja Veseľnická nedávno vypovedala pred skupinou amerických senátorov, ktorí vyšetrujú podozrenia zo zasahovania Moskvy do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Informovala o tom v sobotu agentúra Interfax s odvolaním sa na vyjadrenie samotnej právničky.Neverejné stretnutie so senátormi sa podľa nej uskutočnilo 26. marca tohto roku v nemeckej metropole Berlín.povedala Veseľnická.Podľa informácií americkej televízie ABC News sa vypočúvanie konalo v jednom z berlínskych hotelov a trvalo približne tri hodiny. Otázky sa týkali údajných ruských kontaktov s osobami z okolia vtedajšieho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa pred voľbami v roku 2016.Nataľja Veseľnická sa v júni 2016 v newyorskom mrakodrape Trump Tower zišla s Donaldom Trumpom mladším. So stretnutím sa spájajú podozrenia, že jeho cieľom bolo získanie kompromitujúcich informácií o Trumpovej volebnej súperke Hillary Clintonovej, ktorými mala údajne disponovať Veseľnická.Táto moskovská právnička to však počas marcového stretnutia s členmi výboru amerického Senátu pre tajné služby poprela. Zdôraznila, že s Trumpom mladším sa stretla súkromne v súvislosti so svojou právnickou činnosťou a nehovorila s ním o Clintonovej ani o prezidentských voľbách.So stretnutím s americkými senátormi súhlasila Veseľnická pod podmienkou, že sa bude konať mimo územia USA. Predstavitelia senátneho výboru pre tajné služby odmietli správy o berlínskom stretnutí s Veseľnickou komentovať. Právnička dlhodobo popiera, že by mala kontakty na ruskú vládu.