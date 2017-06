Ruskí futbalisti zdolali Nový Zéland 2:0

Ruský futbalista Georgij Džkija a hráč Nového Zélandu Chris Wood počas zápasu A-skupiny Rusko - Nový Zéland na turnaji Pohára konfederácií v Petrohrade 17. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina – 1. kolo:

Rusko - Nový Zéland 2:0 (1:0)

Góly: 31. Boxall (vlastný), 69. Smolov. Rozhodoval: Roldan (Kol.), bez kariet, 50.521 divákov.



zostavy a striedania:

Rusko: Akinfejev - Samedov, Džikija, Vasin, Kudrjašov, Žirkov - Erochin (77. Tarasov), Glušakov, Golovin - Smolov (90. Mirančuk), Poloz (64. Bucharov)



N. Zéland: Marinovic - Colvay (83. Patterson), Smith, Durante, Boxall, Wynne - Barbarouses (61. Tuiloma), McGlinchey, Thomas - Rojas (71. Smeltz), Wood

Povedali po zápase

Stanislav Čerčesov, tréner Ruska: "Som šťastný, hrali sme na zaplnenom štadióne a zvíťazili sme. Cítili sme tlak, ale sme profesionáli. Nový Zéland je mladý tím, my sme ho študovali, vedeli sme ako budú hrať, napríklad že tam budú dlhé lopty a museli sme sa s tým vyrovnať. Ale chcem im zložiť kompliment, lebo bojovali čo im sily stačili. My sme mali veľa šancí, nepremenili sme ich však. Tempo bolo vysoké na prvý zápas. Nie som nespokojný, hoci sme mohli dať viac gólov."



Anthony Hudson, tréner N. Zélandu: "Chceli sme lepší výsledok, aký sa nám podaril. V prvom polčase sme trpeli, ale chceli sme byť v hre čo najdlhšie. S prvým polčasom som nespokojný. V druhom to už bolo lepšie. Ale prehrali sme 0:2. Rusi boli dnes lepší. Boli silní a mali lepšie nasadenie. My nemáme veľa príležitostí hrať proti silným tímom. Takže sme nabrali skúsenosti a takto sa môžeme zlepšovať. Je ťažké otvárať turnaj a je ťažké hrať proti domácim. Jedna vec je istá, hráči predviedli výkon, ktorý je prísľubom do budúcnosti."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 17. júna (TASR) – Ruskí futbalisti vstúpili úspešne na domácej pôde do turnaja Pohár konfederácií FIFA 2017, keď v sobotu v úvodnom zápase A-skupiny zdolali Nový Zéland 2:0."Zborná" v Petrohrade proti outsiderovi turnaja dominovala v celom priebehu, v zakončení ale bola pomerne impotentná. O triumfe tak rozhodol vlastný gól Michaela Boxalla a na 2:0 zvýšil v 69. minúte Fedor Smolov. Novozélanďania na Pohári konfederácií odohrali už desiaty zápas, až deväť z nich prehrali, jeden remizovali a strelili len dva góly.Zverenci trénera Stanislava Čerčesova sa najbližšie stretnú v stredu 21. júna v Moskve s majstrami Európy z Portugalska, All Whites v ten istý deň v Soči s Mexikom.Ruský organizátor až na úvodné prvé sekundy dominoval. Mal loptu viac v držaní, viac strieľal, vytváral si šance, ale bol neefektívny. Chýbalo mu viac fantázie a invencie a mal aj trochu smoly pri tyčke po hlave obrancu Vasina v 8. minúte, keď loptu z bránkovej čiary odkopol McGlinchey. O minútu sa dostal pred brankárom do zakončenia Poloz, prekonal ho, ale loptu spred brány odkopol do bezpečia Smith. V 14. minúte bol pred Marinovicom sám opäť Poloz a opäť zlyhal. Potom dali Rusi v 30. minúte gól, ale z ofsajdu a tak neplatil. Vykúpil ich o minútku Glušakov, ktorému sklepol Poloz loptu do vnútra šestnástky a on preloboval brankára Nového Zélandu. Lopta trafila tyč, kde si ju v súboji s dobiehajúcim Glušakovom ešte zrazil za čiaru Boxall. Domáci ovládali hru aj v druhom polčase, zahodili zopár ďalších dobrých šancí, až sa v 69. minúte presadil poľahky do odkrytej brány Smolov. Výber trénera Hudsona mal v závere veľké šance na zníženie, no Akinfejev perfektne vyrazil na roh pokus Thomasa a Smithovi hlavičku po rohu z bránkovej čiary vykopol Žirkov. A keď sa ani dve výborné šance striedajúceho Bucharova gólom neskončili, výsledok sa už nezmenil.