Rusko kritizuje EÚ kvôli sankciám uvalených na Moskvu za Krym

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. júna (TASR) - Rozhodnutie Európskej únie o predĺžení sankcií voči Krymskému polostrovu a mestu Sevastopol o ďalší rok označil dnes Kremeľ za nelegitímne a škodlivé, a to nielen pre Rusko, ale aj pre samotné členské krajiny EÚ. V Moskve to dnes vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Rada EÚ pre zahraničné veci, ktorá združuje šéfov diplomacií členských krajín Únie, dnes v Luxemburgu potvrdila, že sankcie boli predĺžené do 23. júna 2018.Peskov dnes v Moskve vyhlásil, že reakcia Kremľa na toto rozhodnutie EÚ je "tradične negatívna."dodal.Peskov sa vyjadroval na margo súboru sankcií, ktoré Únia zaviedla v roku 2014 po tom, ako Rusko pripojilo Krym k svojmu územiu.Tieto reštriktívne opatrenia zakazujú občanom a firmám z EÚ investovať a kupovať nehnuteľnosti na Kryme a dovážať tovar z Krymu a z mesta Sevastopol.Sankcie zároveň zahŕňajú zákaz vývozu európskeho tovaru a technológií v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky, čo sa týka aj ropného a plynárenského priemyslu. Na zozname zákazov sú aj európski prevádzkovatelia cestovného ruchu, ktorým sankcie bránia vykonávať činnosť na Kryme a v Sevastopole, čo v praxi znamená, že európske výletné lode môžu v krymských prístavoch kotviť len v prípade núdze.Uvedený balík sankcií platí súbežne s ekonomickými sankciami EÚ zameranými na Rusko kvôli jeho vplyvu a úlohe v ukrajinskom konflikte. Tieto sankcie vlani predĺžili do 31. júla tohto roku.Sankčná politika EÚ voči Rusku pozostáva z troch samostatných blokov: ide o vízové obmedzenia týkajúce sa ruských občanov, ďalej o ekonomické sankcie proti celému radu ruských štátnych spoločností z oblasti ropného, zbrojného a finančného sektora, ako aj o obmedzenia voči Krymskému polostrovu.