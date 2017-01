Rusko odobrilo strelné zbrane pre pozorovateľov OBSE na Ukrajine

Archívna snímka, pozorovateľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) kráča k telám obetí zrúteného malajzijského dopravného lietadla pri ukrajinskej dedine Hrabove 20. júla 2014. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. januára (TASR) - Rusko je pripravené povoliť pozorovateľom z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorí monitorujú konflikt na východe Ukrajiny, aby nosili strelné zbrane pre osobnú ochranu. Vyhlásil to dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so svojim rakúskym rezortným partnerom Sebastianom Kurzom.Lavrov dodal, že Moskva je tiež ochotná súhlasiť so zvýšením počtu pozorovateľov na tzv. kontaktnej línii, ktorá oddeľuje ukrajinskú armádu a proruských separatistov. Navyše pozorovatelia by mali byť prítomní v tejto oblasti 24 hodín denne, píše sa v správe ruského ministerstva zahraničných vecí.Rakúsko od 1. januára predsedá OBSE, ktorá na východ Ukrajiny vyslala stovky pozorovateľov, aby kontrolovali tento už tretím rokom pokračujúci konflikt.Rakúsky minister zahraničných vecí, ktorý začiatkom januára navštívil i Ukrajinu, počas dnešného rokovania s Lavrovom v Moskve presadzoval posilnenie pozorovateľskej misie OBSE. Trval na tom, že počet pozorovateľov treba zvýšiť.Kurz označil svoju krajinu za tradičný most medzi Východom a Západom a vyjadril nádej, že jeho krajina bude nápomocná pri riešení konfliktu na východe Ukrajiny.OBSE na východe Ukrajiny dozerá na dodržiavanie krehkého prímeria medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami. Tamojší konflikt si od svojho vypuknutia v apríli 2014 vyžiadal viac ako 10.000 mŕtvych medzi civilistami i vojakmi. Z oblasti utieklo alebo bolo vyhnaných 1,7 milióna obyvateľov.