Rusko odsúdilo USA za nariadenie uzavrieť konzulát v San Franciscu

Moskva/San Francisco 2. septembra (TASR) - Moskva odsúdila v piatok Spojené štáty za nariadenie uzavrieť ruský konzulát v San Franciscu a ďalšie dve diplomatické kancelárie Ruskej federácie v USA. Podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie Washington pokračuje v zhoršovaní už napätej atmosféry vo vzťahoch medzi oboma krajinami, informovala agentúra DPA.Americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo vo štvrtok Rusku, aby do soboty 2. septembra uzavrelo svoj generálny konzulát v San Franciscu, kanceláriu misie vo Washingtone a konzulárnu kanceláriu v New Yorku. Išlo o reakciu na predošlý pokyn Kremľa, aby USA znížili do 1. septembra počet pracovníkov svojich diplomatických zastupiteľstiev v Rusku o 755, a to na 455.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v piatkovom vyhlásení uviedla, že americká strana pri najnovšom nariadení ". Tvrdí tiež, že americkémajú v úmysle dnes konzulát prehľadať. To isté podľa nej platí aj o bytoch v San Franciscu využívaných ruskými diplomatmi a ich rodinami. Tie musia v tejto súvislosti opustiť svoje bydliská na 10 až 12 hodín, citovala Zacharovovú agentúra AP.K ruskému konzulátu v San Franciscu v piatok privolali hasičov po tom, ako bolo z jeho komína vidno stúpať čierny dym. Dovnútra im však vstúpiť nedovolili a hasičský zbor neskôr vydal vyhlásenie, v ktorom potvrdil, že išlo "len o dym z komína", zrejme stúpajúci z kozubu v budove.